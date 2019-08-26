بعد زيارته المفاجئة لمدينة ”قمة السبع“.. ظريف: كنا بحاجة لجولة نقاش أخرى

أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الاثنين، أسباب زيارته الثانية لفرنسا، أمس الأحد، والتي عقد فيها لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.

وقال ظريف في تصريح بعد وصوله إلى العاصمة الصينية بكين، قادمًا من مدينة بياريتس الفرنسية التي أمضى فيها بضع ساعات فقط، إنه ”كانت هناك حاجة لجولة أخرى من النقاش حول بعض القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح، لا سيما بشأن القضايا المصرفية والنفطية بين الخبراء“.

وأضاف: ”كنا في بياريتس لمدة حوالي 4 ساعات، وتحدثنا مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، والرئيس إيمانويل ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين“.

وأشار إلى أنه ”تمت مناقشة أحدث الجهود والتنسيق مع مستشاري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل“.

ومن المقرر أن يزور ظريف اليابان وماليزيا بعد اختتام زيارته إلى الصين.