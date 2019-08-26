السلطة القضائية في إيران تتهم جهات خفية بالوقوف وراء الاحتجاجات العمالية

اتهم رئيس السلطة القضائية الإيرانية، رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، جهات خفية بالوقوف وراء الاحتجاجات العمالية التي تشهدها البلاد.

وأبدى رئيسي تخوفه من تصاعد الاحتجاجات، قائلاً ”البعض (دون تسميته) يسعى لتحقيق أهداف أخرى تحت ستار الاحتجاجات العمالية، ويجب ألا نأخذ مثل هذه الإجراءات في الاعتبار بين العمال“.

واعترف المسؤول الإيراني أن الاحتجاجات العمالية في البلاد ليست قليلة، مشيرًا إلى أن ”الجهات الحكومية المختصة تعمل على حل مشاكل هذه الشريحة (العمال)“.

وأشار إلى حجم الفساد في إيران بالقول ”الفساد واضح ويجب أن نرى البرلمان والحكومة يحاربان الفساد، ونعتقد أنه يجب مضاعفة الحذر في متابعة الفساد لأن أي علاقات غير صحية وفاسدة تضر بالتنمية وأمن الاستثمار وريادة الأعمال“.

وفي الأثناء، انطلقت احتجاجات عمالية في مدينة آراك وسط إيران، احتجاجًا على عدم دفع الأجور، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية.

وقالت الوكالة إن عمال مصنع ”هبكو“ لتصنيع المعدات الثقيلة، نظموا احتجاجًا بسبب عدم دفع أجورهم، مشيرة إلى أن ”العمال توجهوا إلى مكتب ممثل مدينة آراك بالبرلمان الإيراني“.

ووفقًا للوكالة، لم يتلق عمال المصنع سوى أجر شهر واحد، منذ خمسة أشهر من بداية العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 21 مارس/آذار الماضي.

وأشار المتظاهرون إلى انخفاض الإنتاج هذا العام، قائلين ”إنهم قلقون بشأن أمنهم الوظيفي بسبب نقص المساهمين والممارسات الإدارية التي تتبناها وكالة الخصخصة“، مضيفة أن ”صاحب المصنع منح العمال إجازة غير مدفوعة الأجر في الأشهر الأخيرة، ما أثار المخاوف“.

وأدى عدم دفع الأجور في أنحاء مختلفة من إيران إلى احتجاجاتهم النقابية، وفقًا لوكالة مهر للأنباء، وحرمان أكثر من 130 ألف عامل من حقوقهم في حوالي 2000 وحدة تصنيع في إيران.