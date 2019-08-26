ممثل خامنئي بالحرس الثوري: ”الله“ أسقط الطائرة الأمريكية المسيرة

زعم ممثل المرشد الإيراني في الحرس الثوري، عبد الله حاجي صادقي، أنّ ”الله“ هو من أسقط الطائرة الأمريكية المسيرة، قرب مقاطعة هرمزغان جنوب إيران، في الـ 20 من حزيران/ يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء ”انتخاب“، اليوم الاثنين، عن صادقي، قوله إنّ ”ضرب الطائرة المسيرة وإسقاطها تم بمساعدة من الله تعالى؛ لأن الصاروخ الذي استهدفها لم يكن بالمستوى المطلوب“.

وفي إشارة لما يعتبر معجزة قال المسؤول الإيراني إنّ ”الصاروخ الذي جرى استخدامه ضد الطائرة كان مداه يصل 3500 قدم حسب اختبارنا له سابقًا، فيما كانت الطائرة دون طيار على ارتفاع 5500 قدم“.

وفي الـ 20 من حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في مقاطعة هرمزغان جنوب إيران، ادعت طهران أنها اخترقت مجالها الجوي الأمر الذي تنفيه الولايات المتحدة.

وتتكرر تصريحات من هذا القبيل من قبل قادة إيران غالبًا؛ ما يبعث على موجة سخرية واسعة من داخل وخارج البلد، الذي يعتمد حكامه على تفسيرات دينية وغيبية للأحداث سواء الآنية أو المستقبلية.