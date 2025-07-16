مقتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في كينيا

أعلن الجيش الكيني مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آليتهم في مقاطعة لامو شرقي البلاد.

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وكانت الآلية تسير على الطريق بين كيونغا وسانكوري عندما انفجرت بها العبوة الناسفة البدائية الصنع.

وقال الجيش في بيان "للأسف،قتل ثلاثة جنود شجعان متأثرين بجروحهم".

وأضاف البيان أنّ الجنود الجرحى الذين لم يحدّد عددهم نُقلوا إلى مرافق طبية عسكرية متخصّصة حيث "يستجيبون بشكل جيّد للعلاج"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح الجيش في بيانه أنّه فتح تحقيقا في الهجوم، بحسب فرانس برس.

ويشهد شرق كينيا هجمات تشنّها حركة الشباب المتشددة. وفي 2021 طلبت السلطات المحلية من الحكومة الفدرالية مساعدتها لمواجهة هذا التهديد.

وفي 2018، قُتل خمسة جنود وجُرح ستة آخرون في هجوم تبنّته الحركة التي تنشط أساسا في الصومال.

وتبنّت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات عدّة في كينيا أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الشرطة والجيش.