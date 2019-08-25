مصرع 7 أشخاص جراء اصطدام مروحية بطائرة صغيرة فوق مايوركا

المصدر: أ ف ب

قضى سبعة أشخاص بينهم طفلان جراء حادث اصطدام جوي بين مروحية وطائرة صغيرة الأحد فوق جزيرة مايوركا الإسبانية وتحطّمهما، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقد تحطّمت الطائرة والمروحية في مدينة إينكا في وسط الجزيرة عند الساعة 13,35 (11,35 ت غ)، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية لجزر الباليار في حسابها على تويتر.

Imágenes del accidente de Mallorca entre un helicóptero y una avioneta en el que han muerto cinco personas. pic.twitter.com/TM95oX92qP — EL MUNDO (@elmundoes) August 25, 2019

وأعلن متحدّث باسم الشرطة مصرع جميع من كانوا على متن المروحية والبالغ عددهم خمسة أشخاص. كما أكد أن الطائرة الصغيرة كان على متنها شخصان لقيا مصرعهما.

وتابع المتحدّث أن المروحية مسجّلة في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة إن الطائرة والمروحية تحطّمتا في حقل.

وأعلن الدفاع المدني أن الطائرة الصغيرة وهي من النوع الفائق الخفّة كان على متنها إسبانيان، فيما كان على متن المروحية ألمانيان مع طفليهما بالإضافة إلى طيّار إيطالي.

وأعلنت الحكومة الإقليمية في أرخبيل البليار ”عدم وجود ناجين“.

Precioso video de Hallvarfrey para Rotorflug protagonizado por los dos helicópteros que esta compañia tiene basados en Mallorca.

El más grande, modelo Bell 206L Long Ranger es el implicado en el accidente de hoy en Inca. pic.twitter.com/3kSUKG3zxb — Javier Ortega Figueiral (@Sr_JOF) August 25, 2019

وبحسب الصحف المحلية فإن الأسرة الألمانية كانت تقوم بجولة جوية فوق مايوركا.

وأعلنت رئيسة منطقة البليار فرانسينا أرمنغول الحداد الرسمي ثلاثة أيام في الأرخبيل.

وقدّم رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز تعازيه لعائلات الضحايا وأعلن في تغريدة أنه ”يتابع بقلق الأخبار الواردة من مايوركا“.

وتُعتبر مايوركا وبقية جزر الباليار الإسبانية مقصدا سياحيا رائجا لدى الإسبان والسياح الأجانب، خصوصا في فصل الصيف.