ماكرون: لا يوجد تفويض رسمي من مجموعة السبع بشأن إيران‎

أفاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه لم يحصل على تفويض رسمي من زعماء دول مجموعة السبع لتوجيه رسائل إلى إيران، لكنه سيواصل إجراء محادثات مع طهران على مدى الأسابيع المقبلة لتهدئة التوتر.

وقال ماكرون: ”دار بيننا نقاش، أمس، بشأن إيران، وهذا مكّننا من رسم خطين مشتركين: لا توجد دولة عضو في مجموعة السبع ترغب في امتلاك إيران قنبلة نووية، وكل أعضاء مجموعة السبع مهتمون بشدة بالاستقرار والسلام في المنطقة“.

وأضاف أنه ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي كان لهما مبادرات بخصوص طهران، لكن ”لم يصدر تفويض رسمي من مجموعة السبع، وبالتالي فهناك مبادرات سيستمر إطلاقها للوصول إلى هذين الهدفين“.

وكان مصدر بالرئاسة الفرنسية قد ذكر أن زعماء دول المجموعة اتفقوا على ضرورة أن يجري ماكرون محادثات ويوجه رسائل إلى إيران.