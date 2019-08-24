شرط بريطاني لتجنب ”بريكست دون اتفاق‎“

طرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم السبت، شرطًا أمام الاتحاد الأوروبي من أجل تجنب ”بريكست من دون اتفاق“، حين طالب بالتخلي عن الإصرار على شبكة الأمان الإيرلندية.

وقال جونسون للصحفيين أثناء توجهه للمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياريتس: ”لا أريد بريكست من دون اتفاق، أقول لأصدقائنا في الاتحاد الأوروبي إذا كانوا لا يريدون بريكست من دون اتفاق، علينا التخلص من شبكة الأمان من المعاهدة“.

وأمس الجمعة، دافع جونسون عن موقفه حين تعهد ببناء بريطانيا ”عالمية تتطلع إلى الخارج“، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوًا فيه لمدة تزيد عن 40 عامًا.