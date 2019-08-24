برلماني إيراني: جواسيس في وزارة النفط مهدوا الطريق لاحتجاز الناقلة ”غريس 1“

أفاد النائب بالبرلمان الإيراني أبو الفضل أبو ترابي، اليوم السبت، أن جواسيس في وزارة النفط الإيرانية مهدوا الطريق لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة المعروفة بـ“غريس 1″.

وكانت الناقلة الإيرانية قد تم احتجازها من قبل البحرية البريطانية بمضيق جبل طارق في 4 تموز/ يوليو الماضي، بتهمة نقل النفط إلى سوريا، في تحدٍ لعقوبات أوروبية، قبل الإفراج عنها مؤخرًا.

وقال أبو ترابي – وهو عضو في اللجنة القضائية بالبرلمان الإيراني – ”هناك جواسيس يشغلون مناصب في وزارات مختلفة من بينها وزارة النفط مهدوا الطريق للسلطات البريطانية لاحتجاز ناقلة النفط غريس 1″، مضيفًا: ”العدو استثمر بكثافة في وزارة النفط وجند له عملاء وجواسيس“.

وتحدث عن اعتقال وزارة الاستخبارات الإيرانية في 22 تموز/ يوليو الماضي 17 شخصًا بذريعة التجسس لصالح الولايات المتحدة، قائلاً ”من بين الأشخاص المعتقلين 5 يعملون في وزارة مهمة (النفط) وهم من حملة الجنسية المزدوجة“.

وأضاف النائب: ”تم تجنيد بعض الجواسيس في وزارة النفط لتزويد جهات خارجية بمعلومات العملاء ومبيعاتنا النفطية، وكانوا يعطون العدو التفاصيل“.