كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر

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قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم السبت“مقذوفات غير محددة“ باتجاه البحر. وقالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام.