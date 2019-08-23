كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر

كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر

المصدر: وكالات

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم السبت“مقذوفات غير محددة“ باتجاه البحر.

وقالت قوات خفر السواحل اليابانية إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية يوم السبت ونبهت السفن إلى ضرورة الابتعاد عن أي حطام.

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