شارك في حرب العراق.. انسحاب مرشح ديمقراطي من السباق الرئاسي الأمريكي‎

أعلن مرشح رابع إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، هو النائب سيث مولتون انسحابه، اليوم الجمعة، من السباق الرئاسي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

و“مولتون“ ممثل ولاية ماساشوستس البالغ من العمر 40 عامًا وشارك في حرب العراق، هو الرابع الذي ينسحب من السباق، بعد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، والحاكم السابق لولاية كولورادو جون هيكنلوبر، والنائب عن ولاية كاليفورنيا إريك سوالويل.

وكان مولتون أعلن ترشحه في أواخر نيسان/أبريل، في موعد يُعد متأخرًا نسبيًا في السباق.

ومن المتوقع أن يؤكد انسحابه في خطاب يلقيه، مساء اليوم الجمعة، أمام اللجنة الديمقراطية الوطنية، بحسب وسائل إعلامية.

وقال المرشح المنسحب لصحيفة ”بوسطن غلوب“:“أعتقد أنه من الواضح أن السباق ينحصر الآن بين 3 (مرشحين)، هم: (جو) بايدن و(اليزابيث) وارن و(بيرني) ساندرز“.

وبعد هذا الانسحاب الجديد، لا يزال هناك 21 مرشحًا يأملون بالفوز في الترشح عن الحزب الديمقراطي ومواجهة الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وقد ينسحب آخرون مع اقتراب موعد مناظرة ثالثة بين المرشحين مرتقبة في منتصف أيلول/سبتمبر.

ويستوفي 10 فقط من أصل 21 مرشحًا معايير المشاركة في السباق التي تتطلب حصولهم على ما لا يقل عن 2% في 4 استطلاعات حديثة للرأي وأن يجمعوا ما لا يقل عن 130 ألف مانح من 20 ولاية أمريكية على الأقلّ.

وكان مولتون بين المرشحين التسعة الذين لا يستوفون أيًا من المعيارَين، بحسب موقع ”ريل كلير بوليتيكس“.

ويتصدّر نائب الرئيس السابق بايدن استطلاعات الرأي حتى الآن، يليه ساندرز واليزابيث وارن وكامالا هاريس، وهم أعضاء في مجلس الشيوخ، وبيت بوتيدجاج، رئيس بلدية ساوث بيند في ولاية إنديانا.