أردوغان يزور روسيا ويهاتف ترامب بشأن إدلب

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة رسمية لروسيا في 27 أغسطس/آب، بعد ساعات من إجرائه مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة التطورات في شمال غرب سوريا.

وأبلغ أردوغان بوتين في المكالمة بأن هجوم القوات السورية المدعوم من موسكو على إدلب يسبب ”أزمة إنسانية ويهدد الأمن القومي التركي“.

كما أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان سيناقش التطورات في شمال غرب سوريا في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام المقبلة، في حين تواصل الحكومة السورية هجومها في المنطقة.

وقال أردوغان في احتفال بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه: إن تركيا تهدف إلى إقامة ”منطقة سلام“ على طول حدودها الجنوبية.