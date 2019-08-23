الهند تعلن مقتل جندي باشتباكات حدودية في كشمير‎

قُتل جندي هندي بنيران القوات الباكستانية على الحدود الكشميرية، بحسب ما أعلن الجيش، يوم الجمعة، فيما يستمر فرض الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة التي يسكنها سبعة ملايين شخص لليوم التاسع عشر على التوالي.

وكثيرًا ما تتراشق الدولتان النوويتان بقذائف الهاون على الحدود المعروفة بخط المراقبة في المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا، والتي تطالب كل منهما بالسيادة عليها.

وتأتي المناوشات الأخيرة في وقت وصلت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوى بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للمنطقة التي تسيطر عليها من كشمير، ما أثار احتجاجات السكان المحليين وغضب باكستان.

وكان الجندي الهندي يشرف على نقطة مراقبة في منطقة راجوري الجبلية، الجمعة، عندما تعرض ”لنيران“ من الجانب الآخر من الحدود، وفق وسائل إعلام محلية. وهذه رابع وفاة يعلن عنها الجانب الهندي منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي الخاص للمنطقة في 5 آب/اغسطس.