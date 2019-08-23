وزير خارجية كوريا الشمالية يهاجم بومبيو ويصفه بـ“السم القاتل“

هاجم وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ووصفه بأنه ”سم قاتل للدبلوماسية“ كونه لا يسهم سوى في تعقيد محادثات نزع السلاح النووي.

وقال الوزير الكوري الشمالي، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن ”الولايات المتحدة مخطئة في حساباتها في حال تمسكت بموقفها العدائي وحاولت مواجهتنا باستخدام فرض العقوبات علينا“.

ووصف ري، الذي شارك في قمة فيتنام مع بومبيو، الوزير الأمريكي بأنه ”سم الدبلوماسية الأمريكية القاتل“، مضيفًا: ”نحن مستعدون لكل شيء سواء للحوار أو للمواجهة“.

ويسعى الرئيس الأمريكي لإقناع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإنهاء عزلة بلاده والتخلي عن ترسانته النووية.

وتخضع كوريا الشمالية، لسلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية، بموجب 10 قرارات اتخذها مجلس الأمن منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.