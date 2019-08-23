”نيويورك تايمز“: إسرائيل قصفت مستودعات لأسلحة الحشد الشعبي في العراق

المصدر: ا ف ب

أفادت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أمس الخميس، أن إسرائيل شنت ضربة واحدة على الأقل على مستودع للأسلحة في العراق.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤول كبير في الاستخبارات بالشرق الأوسط أن إسرائيل قصفت قاعدة تقع في شمال بغداد في تموز/يوليو الماضي، فيما قال مسؤولان أمريكيان إن الدولة العبرية شنت عدة ضربات في العراق في الأيام الماضية الأخيرة.

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، ومعادية للوجود الأمريكي في العراق، إلى انفجارات غامضة خلال تموز/يوليو الماضي.

وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس المدرج على اللائحة السوداء للولايات المتحدة، بسبب عدائه العنيف للوجود الأمريكي، اتهم القوات الأمريكية الأربعاء بأنها ”المسؤول الأول والأخير“ عن الهجمات التي جرت ”عن طريق عملاء أو بعمليات نوعية بطائرات حديثة“.

واتهم المهندس الأمريكيين ”بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية“ إلى العراق لـ“تنفيذ طلعات جوية تستهدف مقرات عسكرية عراقية“، مهددًا بأن يتعامل الحشد الشعبي مع أي طائرات أجنبية تحلق فوق مواقعه بدون علم الحكومة العراقية، على أنها ”طائرات معادية“.

وخفف رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض مستشار الأمن الوطني لدى الحكومة العراقية، الخميس من حدة هذه الاتهامات.

ورغم قوله إن ”التحقيقات الأولية“ كشفت أن الحوادث كانت ”بعمل خارجي مدبّر“، أكد أن ”التحقيقات ستستمر؛ للوقوف بشكل دقيق على الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ المواقف المناسبة بحقها“.

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ الاتهامات، حيث قال متحدث باسم الوزارة ”لسنا متورطين في الانفجارات التي وقعت أخيرًا“، مؤكدًا أن الوجود الأمريكي في العراق هو لدعم جهود البلاد ضد المتشددين.