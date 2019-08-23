الإفراج عن المعارض الروسي أليكسي نافالني بعد 30 يومًا على توقيفه

المصدر: ا ف ب

أفرج عن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، بعد 30 يومًا على سجنه لإطلاقه دعوات إلى التظاهر في إطار حركة احتجاج كبيرة تهز موسكو، كما قالت الناطقة باسمه.

وظهر نافالني في صورتين نشرتها الناطقة باسمه كيرا يارميش على موقع تويتر، مبتسمًا وهو يرتدي بنطالًا وقميصًا داكنين ويحمل حقيبة على كتفه.

وكان نافالني أوقف في نهاية تموز/يوليو في موسكو مع تصاعد حركة الاحتجاج على استبعاد مرشحين للمعارضة لانتخابات محلية يفترض أن تجرى مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.

ونافالني من المرشحين الذين رفضت ترشيحاتهم بسبب أحكام صدرت عليه وأكد أن دوافعها سياسية. وقد نظم في السنوات الأخيرة أكبر التظاهرات ضد الرئيس فلاديمير بوتين لذلك صدرت بحقه أحكام بالسجن لفترات قصيرة.