ماكرون لرئيس وزراء الهند: سنبقى يقظين حيال حقوق الإنسان في كشمير

المصدر: ا ف ب

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تناولت التوتر في إقليم كشمير المقسّم بين الهند وباكستان.

وقال ماكرون لمودي، إن باريس ”ستبقى يقظة حيال مسألة حقوق الإنسان على جانبي خط الهدنة“.

وأشار إلى أنه ”سيتحدث أيضًا إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الأيام المقبلة“.

وكانت حكومة مودي القومية المتشددة، ألغت في 5 آب/ أغسطس الجاري، البند الدستوري المتعلق بحق الجزء الهندي من كشمير -حيث تعيش غالبية مسلمة- بالحكم الذاتي.

وأغضبت هذه الخطوة العديد من الكشميريين، وأثارت التوتر مع باكستان، التي تطالب أيضًا بالسيادة على المنطقة، ما تسبب بقلق على الصعيد الدولي من اندلاع أعمال عنف بين القوتين النوويتين.

وقال ماكرون إنه أبلغ مودي أن فرنسا ”ستبقى يقظة لضمان أن مصالح وحقوق السكان المدنيين تتم مراعاتها في المنطقتين على جانبي خط وقف إطلاق النار“.

ومنذ 5 آب/ أغسطس، والسلطات الهندية تفرض تعتيمًا على الاتصالات وتقيّد حركة الأشخاص في الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، كما واعتقلت ما لا يقل عن 4 آلاف شخص ما أثار القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

أما مودي فلم يتناول كشمير مباشرة في تصريحاته، لكنه تعهد بمواصلة الحرب ضد ”التطرف“، قائلًا إن الهند ”حصلت على دعم فرنسا الثمين في محاربة الإرهاب عبر الحدود“.

واعتبر مودي أن ”التعاون الدفاعي بين البلدين دعامة هامة في العلاقة مع فرنسا، وأعلن أن الهند ستتسلم أول طائرة مقاتلة فرنسية الشهر القادم“.

ووقعت الهند قبل 3 سنوات صفقة بمليارات الدولارات لشراء 36 طائرة رافال من فرنسا خلال زيارة مودي الأولى إلى باريس عام 2015.

ويأتي هذا الاجتماع قبل يومين من انعقاد قمة مجموعة السبع السبت في فرنسا التي يشارك فيها مودي وتستمر ثلاثة أيام.