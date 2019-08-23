ظريف في فرنسا لبحث مقترحات ماكرون بشأن الاتفاق النووي

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، قادمًا من النرويج، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويعتزم الطرفان بحث مقترحات تقدم بها ماكرون لإنقاذ الاتفاق النووي، المبرم مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو 2018، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

وقال ظريف عقب مغاردته النرويج إلى فرنسا، إن ”زيارته إلى باريس لا ترتبط باجتماعات مجموعة السبع وسألتقي ماكرون لدراسة المقترح الذي قدمه مؤخرًا بشأن الاتفاق النووي“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن ظريف، قوله: ”لدينا محادثات واقتراحات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.. نحن دائمًا على استعداد للتفاوض مع الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، ومستعدون للنظر في المقترحات الفرنسية“.

وكان ماكرون، قال الأربعاء، إنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية هذا الأسبوع، لتقديم مقترحات بشأن الحد من التوتر بين واشنطن وطهران.