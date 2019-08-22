وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

المصدر: أ ف ب

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء يوم الأربعاء لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات: ”هذا ما أفهمه“.

وأضاف: ”ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فإنني لست متأكدًا إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها“.

وقد ذكرت وسائل إعلام أمريكية مطلع آب/أغسطس أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلًا عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية.

وقد رفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين تأكيد مقتله أو نفيه علنًا.

وكان ترامب قال لللصحافيين: ”لا أريد التعليق“.

وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

وأضافت: ”لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة“، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان أطلقت عليه تسمية ”ولي عهد الجهاد“.

وقد نشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقامًا لمقتل والده في باكستان في أيار/مايو 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم داعش الأكثر قسوة إلى فقدان تنظيم القاعدة تعاطف بعض المتطرفين الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.