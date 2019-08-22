إسرائيل تتهم اثنين من عرب الداخل المحتل بالانتماء لداعش

المصدر: أ ف ب

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بت)، الخميس، أن محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا وجهت تهمة الإعداد لهجمات إرهابية مرتبطة بداعش إلى اثنين من عرب الداخل المحتل.

وكشف جهاز الأمن الداخلي عن اعتقال أمين ياسين (22 عامًا) الذي يدرس الطب في سلوفاكيا وعلي عرموش (28 عامًا)، وكلاهما من مدينة طمرة (شمال)، في تموز/يوليو.

وأوضح ”الشين بت“ أنه ”كان يشتبه بالفعل بوجود صلة بين عرموش وتنظيم داعش، لكن لم يتم إصدار حكم بحقه لعدم وجود أدلة“.

وبين بأن ”الرجلين متهمان بتحميل محتوى إلكتروني على أجهزة الحواسيب الخاصة بهما، مصدرها المنظمة الإرهابية، ويظهر فيها كيفية تحضير الأسلحة لغرض شن هجمات إرهابية“.

وأشار إلى أن عشرات العرب الإسرائيليين يقاتلون حاليًا مع تنظيم داعش في سوريا والعراق.

ويشكل عرب إسرائيل الذين يبلغ عددهم نحو 1,3 مليون نسمة وبقوا في أرضهم عندما قامت إسرائيل في 1948، حوالي 17,5 % من السكان.