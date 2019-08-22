بينهم 4 نساء.. 7 فلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات في النرويج

بلغ عدد المرشحين لانتخابات البلديات في النرويج من الفلسطينيين 7 مرشحين ينتمون لحزب الحمر الاشتراكي، بحسب وكالة ”معاً“ الفلسطينية.

ويؤيد الحزب الحق الفلسطيني في أرضه ويطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل، وبالعدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية وخاصة للاجئين المقيمين بالنرويج.

والمرشحون هم امتثال النجار وبيسان منصور وسهاد أبو شمالة ونوّار سلمان ومحمد غنام وماهر شقوره وطارق أبو نحل.

وتقول الوكالة الفلسطينية إن المرشحة امتثال النجار عندما وصلت للنرويج عملت على إبراز دور المرأة الفلسطينية في النرويج تحديدا.

وبدأت امتثال نشاطاتها في النرويج عبر تأسيس فرع لاتحاد المرأة الفلسطينية كأول فرع في أوروبا وذلك لخدمة النساء الفلسطينيات وإقامة الفعاليات الفلسطينية بمشاركة المرأة ومنها انطلقت إلى الجمعية الفلسطينية للمرأة.

ومؤخرا أسست الاتحاد النسائي العربي في النرويج الذي ضم فروعا عدة بعضوية وإشراف عدة نساء عربيات ناشطات وفاضلات من خيرة نساء العالم العربي، كما أنها حصلت على جائزة أفضل شخصية نسائية عربية مبدعة لعام 2015.