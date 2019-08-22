روسيا تطلق ”درون شبح“ تستطيع التحليق 24 ساعة متواصلة (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع الروسية النقاب عن درون شبح جديدة يبلغ وزنها 6 أطنان وتستطيع التحليق لمدة 24 ساعة متواصلة.

وأتمت الطائرة دون طيار المسماة ”Altius-U“ رحلتها الأولى بنجاح، ومن المقرر أن يتم استخدامها في مجموعة واسعة من مهام الاستطلاع.

ووفقًا لصحيفة ”مترو“ البريطانية، حلقت الدرون في رحلتها الأولى لمدة 30 دقيقة على ارتفاع 800 متر وهبطت بسلام بعد ذلك.

ونشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو لرحلة الاستطلاع الأولى للدرون عبر صفحتها على يوتيوب. ويُظهر الفيديو الدرون التي تعمل بالتحكم عن بُعد وهي تقلع من على مدرج مطار عسكري لتنطلق في رحلتها وتؤدي المناورات في الهواء، قبل الهبوط بسلاسة.

وقال بيان الوزارة: ”الطائرة قادرة على إنجاز مجموعة كاملة من مهام الاستطلاع، باستخدام الكاميرات والراديو والرادار، وقدرتها على التحليق المتواصل لأكثر من 24 ساعة، دون أن يرصدها رادار العدو، وهي تزن حوالي 6 أطنان“.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ظهرت أخبار تفيد بأن الحكومة الروسية تعمل على تطوير قاذفة قنابل شبح جديدة أيضًا، تمت تسميتها ”PAK DA“، وسيتم اختبارها في السنوات المقبلة قبل طرحها في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2025.