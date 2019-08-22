روحاني: الأمريكيون أول الهاربين في أي مواجهات بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الخميس، إنه لا فائدة أو جدوى من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأمريكيين أول الهاربين في حال اندلاع مواجهات بالمنطقة.

وأوضح روحاني في كلمة له في حفل لعرض بعض الصناعات العسكرية من بينها نظام بافار 373، أن ”نظام الدفاع الجوي الجديد هو هدية عظيمة من القوات المسلحة للأمة الإيرانية“، معتبرًا هذا النظام بأنه أقوى من نظام S300 الروسي الذي اشترته طهران من موسكو.

وبين روحاني أن ”نظام الدفاع الجوي بافار 373 قريب جدًا من S 400 وأنها تلعب دورًا مهمًا في الدفاع الجوي للبلاد“، لافتًا إلى أن ”الإحصاءات تقول إننا حققنا تحسينات كبيرة في جميع المجالات“.

وتابع الرئيس الإيراني أن ”أمريكا لن تنجح لها أي خطة في هذه المنطقة وفي أيام المواجهات سيكون أول الهاربين من منطقتنا هم الأمريكيين“.

وعرض التلفزيون الحكومي الرئيس حسن روحاني وهو يحضر حفل كشف النقاب عن نظام بافار 373 الذي وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه منافس لنظام الصواريخ الروسية إس -300.