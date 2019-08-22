استئناف المحادثات قريبًا بين أمريكا وكوريا الشمالية‎

قال نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم هيون-تشونج، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووي قريبًا، وإنها ”ستسير على نحو جيد“، ما يعزز الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات بعد جمود دام طويلًا.

وأدلى المسؤول الكوري الشمالي بهذا التقييم المتفائل بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في سول.

وقال كيم أيضًا إن كوريا الجنوبية ستعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق اليوم الخميس، لمراجعة اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان والتي هددت سول بإلغائها وسط خلاف دبلوماسي وتجاري متصاعد بين البلدين.