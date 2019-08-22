استئناف المحادثات قريبًا بين أمريكا وكوريا الشمالية‎

استئناف المحادثات قريبًا بين أمريكا وكوريا الشمالية‎
SEOUL, REPUBLIC OF KOREA: South Korean Trade Minister Kim Hyun-Chong (R) and his US counterpart Karan Bhatia (L) leave after a joint press conference in Seoul, 02 April 2007. The United States and South Korea reached a major free trade agreement expected to boost both countries' exports by billions of dollars and rejuvenate the Korean economy. AFP PHOTO/JUNG YEON-JE (Photo credit should read JUNG YEON-JE/AFP/Getty Images)

المصدر: رويترز

قال نائب مستشار الأمن القومي لكوريا الجنوبية كيم هيون-تشونج، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تستأنف الولايات المتحدة وكوريا الشمالية محادثات نزع السلاح النووي قريبًا، وإنها ”ستسير على نحو جيد“، ما يعزز الآمال في إحراز تقدم في المفاوضات بعد جمود دام طويلًا.

وأدلى المسؤول الكوري الشمالي بهذا التقييم المتفائل بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي لكوريا الشمالية ستيفن بيجون في سول.

وقال كيم أيضًا إن كوريا الجنوبية ستعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في وقت لاحق اليوم الخميس، لمراجعة اتفاقية تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان والتي هددت سول بإلغائها وسط خلاف دبلوماسي وتجاري متصاعد بين البلدين.

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