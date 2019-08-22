في تحول تاريخي.. عودة لا يستبعد الانضمام إلى ائتلاف حكومي يرأسه غانتس 

قال رئيس ”القائمة العربية المشتركة“، أيمن عودة، إنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بإسناد مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة إلى رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس وتنضم إلى ائتلاف بقيادته.

واعتبرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، التي حاورت عودة، أن ذلك يعد تغييرًا تاريخيًا في الموقف التقليدي للأحزاب العربية التي كانت قد دعمت سابقًا حكومات للوسط واليسار، وانضمت أحيانًا إلى كتل مانعة لها، ولكن دائمًا من مقاعد المعارضة.

وقال النائب عودة إن قائمته تشترط انضمامها إلى ائتلاف للوسط واليسار بتعهد الائتلاف بتحسين ظروف المجتمع العربي في مجالات التخطيط والبناء والرفاه ومحاربة العنف، إلى جانب إلغاء قانون القومية واستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.

وكان بيني غانتس قد قال في وقت سابق إن المواطنين العرب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسرائيلي ويجب العمل على منحهم المساواة أسوة بالمواطنين اليهود، ووعد بإيجاد حل لمشاكل المجتمع العربي إذا ما نجح في تشكيل الحكومة القادمة بعد الانتخابات.

وأظهر آخر استطلاع للرأي حول انتخابات الكنيست المقبلة أجراه موقع ”واللا“ العبري، أمس الأربعاء، أن حزب ”الليكود“ سيحصل على 31 مقعدًا، وسيحصل حزب ”كاحول لافان“ المنافس الأبرز على 30 مقعدًا، وتحل ”القائمة العربية المشتركة“ ثالثة بواقع 11 مقعدًا، وسيحصل حزب ”اليمين الموحد“ كذلك على 11 مقعدًا، أما حزب ليبرمان ”إسرائيل بيتنا“ فسيحصد 9 مقاعد فقط، يليه حزب ”يهدوت هتوراة“ بحصوله على 8 مقاعد، يليه حزب ”شاس“ الديني المتطرف بواقع 7 مقاعد، ثم حزب ”المعسكر الديمقراطي“.