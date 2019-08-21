ماكرون يعتزم تقديم مقترحات لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم مقترحات للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، عندما يلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع.

وقال ماكرون للصحفيين: ”في الساعات المقبلة، وقبل قمة مجموعة السبع، سأعقد اجتماعات مع الإيرانيين لتقديم مقترحات“.

وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر، هذا الأسبوع، أنه سيلتقي ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة.

وقال دبلوماسيان فرنسيان: إن ”اجتماعًا مشتركًا سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة، لكن لم يعلن عنه بسبب حساسية الملف الإيراني“.

وسعت فرنسا خلال هذا الصيف للعب دور الوسيط مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يحدث تقدم يذكر.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدور الذي يلعبه نظيره الفرنسي في الملف مع إيران عندما طالبه بعدم التحدث باسم الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه في ”تويتر“: ”إيران تعيش أزمة مالية كبيرة. لا تفلح محاولاتهم لمحاورة الولايات المتحدة، لكنهم يتلقون (إشارات غامضة) من جميع هؤلاء الذين يطمحون إلى تمثيلنا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون“.

وأضاف ترامب آنذاك: ”أعرف أن إيمانويل نيته طيبة، شأنه شأن الآخرين، لكن لا يملك أحد الحديث نيابة عن الولايات المتحدة غير الولايات المتحدة نفسها. وليس مسموحًا لأحد بتمثيلنا بأي طريقة كانت وبأي شكل من الأشكال!“.

ورغم تباين تلك المواقف، لم يفصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عما إذا كان تحدث مع الأمريكان بما سماها ”مقترحات“ يعتزم طرحها على الطرف الإيراني أم لا؟.