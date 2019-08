ماكرون يعتزم تقديم مقترحات لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران 

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، أنه سيقدم مقترحات للمساعدة في تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، عندما يلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع.

وقال ماكرون للصحفيين: ”في الساعات المقبلة، وقبل قمة مجموعة السبع، سأعقد اجتماعات مع الإيرانيين لتقديم مقترحات“.

وكان وزير الخارجية الإيراني ذكر، هذا الأسبوع، أنه سيلتقي ماكرون ووزير الخارجية الفرنسي في باريس يوم الجمعة.

وقال دبلوماسيان فرنسيان: إن ”اجتماعًا مشتركًا سيُعقد على الأرجح يوم الجمعة، لكن لم يعلن عنه بسبب حساسية الملف الإيراني“.

وسعت فرنسا خلال هذا الصيف للعب دور الوسيط مع تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لم يحدث تقدم يذكر.

Iran is in serious financial trouble. They want desperately to talk to the U.S., but are given mixed signals from all of those purporting to represent us, including President Macron of France….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019