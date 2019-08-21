رغم انحيازه لإسرائيل.. ترامب يفتح ”جبهة صراع“ مع يهود أمريكا

هاجم مرشحون رئاسيون ينتمون للحزب الديمقراطي وجماعات يهودية أمريكية الرئيس دونالد ترامب، وذلك على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها اليهود الأمريكيين الذين يدلون بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي ”بالخيانة العظمى“.

وبينما تمسّك الرئيس الجمهوري بهذه التصريحات، قال منتقدون إن تصريحات ترامب تعكس أفكارًا نمطية معادية للسامية تتهم اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء للولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان ترامب أشار، خلال تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء، إلى النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب اللتين رفضت إسرائيل السماح لهما بالدخول تحت ضغط من ترامب.

وقال ترامب: ”إلى أين ذهب الحزب الديمقراطي؟ إلى أي مدى ذهبوا في الدفاع عن هاتين المرأتين على حساب دولة إسرائيل؟ أعتقد أن أي يهودي يصوت لصالح ديمقراطي فإن هذا يظهر جهلًا تامًا أو خيانة عظمى“، دون أن يوضح خيانة لمن أو لأي جهة.

وينظر إلى اتهام اليهود الأمريكيين بازدواج الولاء على أنه عبارة معادية للسامية مجازًا، حيث كانت النائبة إلهان عمر اعتذرت هذا العام عن تصريحات مشابهة، فيما يهاجم ترامب النائبتين إلهان ورشيدة منذ أسابيع ويتهمهما بمعاداة إسرائيل والسامية.

وكرر ترامب، اليوم الأربعاء، هجومه عبر ”تويتر“، متهمًا رشيدة بأنها تريد قطع المساعدات عن إسرائيل. كما نقل اقتباسًا عن مقال لكاتب محافظ شبه ترامب ”بملك إسرائيل“ وقال إن الإسرائيليين ”يحبونه“ كثيرًا.

وقال السناتور بيرني ساندرز، الذي ينافس على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على ”تويتر“ في ساعة متأخرة من مساء الثلاثا: ”رسالتي إلى ترامب: أنا يهودي وأفتخر وليس لدي مخاوف من الإدلاء بصوتي لديمقراطيين“.

ويحظى ترامب بشعبية في إسرائيل وأسعد الكثير من الإسرائيليين، بينما صدم قوى العالم الأخرى، خصوصًا عندما اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها وانسحب من الاتفاق النووي الذي أُبرم مع إيران في عام 2015 واعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

ويميل اليهود الأمريكيون إلى الحزب الديمقراطي، حيث أيد نحو 70 % منهم مرشحين ديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأحدث.

ووصف جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الأوفر حظًا لمنافسة ترامب في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، تصريحات ترامب بأنها ”مهينة وغير مبررة“، وحثه على التوقف عن بث الفرقة بين الأمريكيين.

وقال المرشح الديمقراطي بيتو أورورك على تويتر: ”الشعب اليهودي ليس بحاجة لإثبات ولائه لك (ترامب) أو لأي شخص آخر“. وأورورك عضو سابق في الكونجرس عن ولاية تكساس، وكان قد وصف ترامب بأنه ”عنصري“، بسبب حديثه عن المهاجرين.

وأثارت تصريحات ترامب غضب كثير من الجماعات اليهودية الأمريكية، حيث قالت جماعة (جيه. ستريت)، وهي جماعة ضغط يهودية أمريكية ليبرالية، في بيان الثلاثاء: ”من الخطر والعار أن يهاجم الرئيس ترامب الأغلبية العظمى من الطائفة اليهودية الأمريكية ويصفها بالغباء والخيانة“.

وقالت اللجنة الأمريكية اليهودية إن تعليقات الرئيس ”مثيرة للانقسام بشكل صادم“، لكن اللجنة اليهودية الجمهورية وقفت إلى جانب ترامب.

وذكرت اللجنة أنّ ”الرئيس ترامب على حق. أن تدافع عن حزب يحمي ويشجع أشخاصًا يكرهونك بسبب دينك، فهذا يظهر قدرًا كبيرًا من خيانة النفس“.