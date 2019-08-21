تركيا تعلن الإبقاء على مواقع المراقبة في سوريا

أعلن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، أن جميع مواقع المراقبة التابعة لبلاده في سوريا، والتي أقيمت بموجب اتفاق مع روسيا وإيران، ستظل قائمة، وستواصل أنقرة تقديم الدعم لها.

وقال كالين للصحفيين بعد اجتماع وزاري إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري اتصالات هاتفية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، خلال الأيام المقبلة لبحث التطورات في سوريا.

وأضاف أن ”جدولًا جرى الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة المزمعة إلى الشرق من نهر الفرات في سوريا سيُنفذ تدريجيًا في الأسابيع المقبلة، وقال إن القوات التركية والأمريكية ستبدأ دوريات مشتركة في المنطقة قريبًا“.

وتعرّض رتل عسكري تركي كان متوجهًا لأحد مواقع المراقبة قرب بلدة خان شيخون في محافظة إدلب، يوم الاثنين، لقصف يشتبه بأن القوات الحكومية السورية هي من نفذته، ونددت دمشق بما قالت إنها محاولة تركية لإنقاذ المعارضة المنهزمة.