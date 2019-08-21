بولتون: مسؤولون فنزويليون اتصلوا بواشنطن لمناقشة رحيل مادورو‎

المصدر: إ ف ب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم الأربعاء، إن مسؤولين فنزويليين اتصلوا بالولايات المتحدة دون علم الرئيس نيكولاس مادورو لمناقشة خروجه من السلطة وإجراء انتخابات حرة.

وجاءت تصريحات بولتون، بعد أن قال مادورو إنه سمح بإجراء اتصالات مع مسؤولين أمريكيين كبار، واصفًا ذلك بأنه مبادرة يعلم بها ووافق عليها.

إلا أن بولتون قال في تغريدة: ”البنود الوحيدة التي ناقشها من اتصلوا بنا من وراء ظهر مادورو كانت مغادرته وإجراء انتخابات حرة ونزيهة“.

واشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال مرارًا إنه ”لإنهاء سرقة موارد الشعب الفنزويلي وقمعه المستمر، يجب أن يرحل مادورو من السلطة“.

وفرضت الولايات المتحدة في نيسان/أبريل الماضي حظرًا نفطيًا على فنزويلا، لتعزيز الضغط على مادورو لإجباره على الرحيل.

وفي بداية آب/أغسطس، أمر ترامب بتجميد كل موجودات حكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ومنع أي تعامل مع السلطة الاشتراكية.