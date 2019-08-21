لهذا السبب.. اليونان لن تستقبل الناقلة الإيرانية ”غريس1“

أكّد نائب وزير المالية اليوناني، اليوم الأربعاء، أنّ الناقلة الإيرانية التي أثارت أزمة دبلوماسية بين طهران وواشنطن ولندن، كبيرة جدًا بحيث لا يمكنها الرسو في اليونان.

وقال الوزير ميلتياديس فارفيتسيوتيس لتلفزيون ”انتينا“ اليوناني: ”هذه ناقلة نفط كبيرة جدًا، وتزيد حمولتها على 130 ألف طن.. ولا يمكنها دخول أي مرسى يوناني“.

وأشار إلى أن الحكومة اليونانية ”واجهت ضغوطًا“ من السلطات الأمريكية بسبب الناقلة، ولكنه أكد أن أثينا ”بعثت رسالة واضحة بأنها لا ترغب في تسهيل نقل النفط إلى سوريا تحت أي ظروف“.

وكانت منطقة جبل طارق الخاضعة لبريطانيا، احتجزت الناقلة في الرابع من تموز/يوليو، للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين طهران ولندن. ونفت إيران مرارًا ارتكاب أي مخالفات.

وقال فارفيتسيوتيس: إن أثينا ليست على اتصال مع طهران بشأن الناقلة التي كان اسمها في الأساس ”غريس1“ ولكن أعيدت تسميتها ”ادريان داريا“، ولم تتلق طلبًا من إيران.

وذكر الموقع الإلكتروني المتخصّص في تعقّب حركة السفن ”مارين ترافيك“ إن الناقلة كانت تتواجد يوم الثلاثاء، على بعد نحو 100 كلم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية، وأنها يمكن أن ترسو في ميناء كالاماتا الواقع في جنوب منطقة البيلوبونيز، لكن سلطات إدارة الموانئ في المنطقة لم تؤكد هذه المعلومات.

وتوقع الموقع وصول الناقلة إلى كالاماتا الإثنين، إلا أن فارفيتسيوتيس أشار إلى أنها قد لا ترسو في المياه اليونانية مطلقًا.

وأضاف ”لقد حددت الناقلة كالاماتا ميناء المقصد، إلا أن ذلك لا يعني شيئًا.. يمكنها أن ترسو في مكان آخر“.

وكانت محكمة جبل طارق العليا أمرت بالإفراج عن الشاحنة يوم الخميس، وقال مسؤولون إيرانيون أن طاقمًا جديدًا وصل لقيادة الناقلة.