أمريكا تبدي جاهزيتها لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

المصدر: ا ف ب

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغون، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ”جاهزة“ لاستئناف المحادثات الثنائية مع كوريا الشمالية المتوقفة منذ عدة أشهر.

وتوقفت المحادثات منذ فشل القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون في هانوي في شباط/ فبراير الماضي، ولم تتمكن واشنطن وبيونغ يانغ حينها من التوصل لتفاهم حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية عن هذا البلد.

لكن، يبدو أن إنهاء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي تعتبرها بيونغ يانغ فعلًا عدائيًا، أمس الثلاثاء، قد أسهم في فتح الطريق من جديد لاستئناف المحادثات.

وأكد بيغون، في ختام لقاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي دو-هون في سيول، ”نحن جاهزون للبدء بالمناقشات مجرد تلقينا لأخبار من نظرائنا الكوريين الشماليين“.

وأشارت شائعات نشرتها الصحافة إلى لقاء محتمل بين الأمريكيين والكوريين الشماليين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، ويمكن أن يعقد خلال زيارة بيغون إلى كوريا الجنوبية التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام.

في سياق منفصل، نفى الدبلوماسي الأمريكي معلومات صحفية تشير إلى تعيينه في منصب دبلوماسي في روسيا، مؤكدًا أنه ”ملتزم تمامًا“ بمهمته الحالية.

وتندد كوريا الشمالية بالتدريبات الأمريكية-الكورية الجنوبية المشتركة وتعتبرها تحضيرًا لغزو مستقبلي لأراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي الرئيس الكوري الجنوبي مون غاي-إين بأنه ”وقح“ لأنه يريد استئناف الحوار الكوري-الكوري رغم الاستمرار في المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وينتشر نحو 30 ألف عسكري أمريكي في كوريا الجنوبية.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر في 10 آب/أغسطس الجاري أن كيم جونغ أون قال له في رسالة إنه يريد استئناف المفاوضات فور نهاية المناورات بين سيول وواشنطن.