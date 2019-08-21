مقتل شخصين في أول مواجهات بكشمير منذ إلغاء وضعها الخاص

قالت الشرطة الهندية إنها قتلت متشددًا مشتبهًا فيه، بمعركة بالأسلحة النارية في كشمير، اليوم الأربعاء، في أول اشتباك منذ أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للمنطقة، هذا الشهر؛ ما أشعل موجة من الغضب.

وأضافت الشرطة، أن اثنين من رجالها أصيبا في القتال الذي اندلع في بارامولا بشمال كشمير، ولفظ أحدهما أنفاسه لاحقًا في المستشفى.

وتوعد المسلحون الذين يقاتلون الحكم الهندي لكشمير ذات الأغلبية المسلمة، بمواصلة كفاحهم المسلح، بعد أن سمحت حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي للمواطنين من خارج الولاية بشراء العقارات وشغل الوظائف الحكومية.

وتفجرت احتجاجات في سريناجار المدينة الرئيسة في كشمير، وقالت باكستان التي تطالب بالسيادة على كشمير، إنها ستحيل النزاع القائم منذ عقود إلى محكمة العدل الدولية.

وذكر ضابط في الشرطة، أن السلطات الهندية نشرت آلافًا من قوات الأمن في كشمير للسيطرة على التمرد، وأغارت الليلة الماضية على الجزء القديم من بارامولا.

وأضاف أن من يشتبه في أنهم متشددون فجروا قنبلة يدوية وأصابوا شرطيين.