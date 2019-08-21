اتهامات لإيران بفرض قيود على اتصال موظفة إغاثة محتجزة بعائلتها

فرضت السلطات الإيرانية قيودًا على رؤية موظفة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازانين زغاري-راتكليف لابنتها، لتكون مرة واحدة شهريًا، كما منعت اتصالها بزوجها، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ يوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشر على موقع ”بي.بي.سي“ على الإنترنت ”قال ريتشارد راتكليف إن القواعد الجديدة تعني أنه لم يعد بإمكانها إجراء اتصال دولي به في لندن، ولم يعد بإمكانها رؤية ابنتها البالغة من العمر خمسة أعوام سوى مرة واحدة شهريًا“.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن زغاري-راتكليف كان بإمكانها في الماضي رؤية ابنتها التي تعيش مع جدّيها في إيران كل بضعة أيام في السجن.

ولم يرد حتى الآن أي تقرير أو تعليق إيراني على هذا الأمر.

وكانت زغاري-راتكليف قد اعتقلت في نيسان/ أبريل 2016 في مطار بطهران أثناء عودتها إلى بريطانيا مع ابنتها التي تبلغ من العمر عامين عقب زيارة لأسرتها. وحكم عليها بالسجن لخمس سنوات بعد إدانتها بالتآمر لإسقاط نظام الحكم الديني في إيران.

وتنفي أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز الخيرية، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز ووكالة رويترز للأنباء، هذه التهمة.

ونقلت ”بي.بي.سي“ عن راتكليف قوله إن السلطات أعادت زوجته إلى السجن يوم السبت بعد خروجها من مستشفى نُقلت إليه إثر إضرابها عن الطعام.