باكستان تستدعي مبعوث الهند احتجاجًا على انتهاكات وقف إطلاق النار‎

استدعت الخارجية الباكستانية، يوم الثلاثاء، نائب المفوض السامي الهندي، غاوراف أهلواليا، احتجاجًا على ”انتهاكات القوات الهندية“ لاتفاق وقف إطلاق النار على الخط الفاصل بينهما في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقالت الوزارة في بيان: ”تستهدف القوات الهندية عبر خط السيطرة (الفاصل بين البلدين في الإقليم) المناطق المأهولة بالمدنيين داخل باكستان بنيران المدفعية وقذائف الهاون ثقيلة العيار“، حسبما نقلت قناة ”جيو نيوز“ المحلية.

وأضافت: ”هذا التصعيد غير المسبوق لانتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الهند مستمر منذ 2017″.

وتابعت: ”الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالمدنيين، أمر يستحق التنديد ويتعارض مع الكرامة الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي“.

وأوضحت أن ”انتهاكات وقف إطلاق النار تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين وربما يؤدي إلى سوء تقديرات استراتيجية“.

وفي السياق، أعلن الجيش الباكستاني، يوم الثلاثاء، قتله 6 جنود هنود ”ردًّا على انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار“.

وأضاف أن الرد جاء بسبب مقتل 3 مدنيين باكستانيين بينهم طفل في السابعة من عمره بنيران هندية في منطقة ”تاتا باني“ الواقعة على خط السيطرة.

ويأتي هذا التصعيد، عقب احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية شهدتها ولاية جامو وكشمير، الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير، إثر إلغائها في 5 أغسطس/آب الجاري، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي للولاية.

فيما تعطي الأخرى الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.