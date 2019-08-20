واشنطن تدعو الهند للإفراج عن المعتقلين في كشمير ورفع القيود

المصدر: أ ف ب

دعت واشنطن، اليوم الثلاثاء، الهند للإفراج عن المعتقلين، وإعادة العمل بالحريات، ورفع القيود ”في أسرع وقت ممكن“ في كشمير الهندية لعودة الأمور إلى طبيعتها.

وصرحت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في واشنطن:“ما زلنا قلقين جدًا لمعلومات تتحدث عن اعتقالات وقيود مستمرة مفروضة على سكان المنطقة“. وأضافت طالبة عدم كشف هويتها:“ندعو لاحترام حقوق الأفراد والإجراءات القانونية“.

وقالت إنها نقلت هذه المطالب إلى الحكومة الهندية، لكنها أقرت ضمنًا بأن أي أفعال لم تتبع حتى الآن الدعوة الأمريكية.

وأوضحت:“ما زلنا نشجع الهند على تهدئة الوضع، وتخفيف القيود، والاعتقالات، وقطع الإنترنت وكل هذه التدابير“.

وشددت المسؤولة على“حقوق الإنسان“، داعية نيودلهي إلى“الإفراج بسرعة عن الموقوفين وإعادة العمل بالحريات الأساسية“.

وتابعت:“ندرك قلق الهند، لكننا ما زلنا ندعوها للسعي في أسرع وقت ممكن إلى تطبيع الوضع في المنطقة“.

والتوتر على أشده في كشمير الهندية منذ 5 آب/أغسطس بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي في المنطقة التي تسيطر عليها، ومذاك اعتقل ما لا يقل عن 4 آلاف شخص في كشمير الهندية.

وخلال الأيام الأخيرة، تحادث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للتأكيد على ضرورة خفض حدة التوتر بين البلدين، وأعرب ترامب عن استعداده للتوسط، مؤكدًا أنه تلقى طلبًا من مودي لكن نيودلهي نفت هذا الأمر.

وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني العام 1947، وكانت سببًا لحربين وصدامات لا حصر لها بين الخصمين اللدودين آخرها في شباط/فبراير الماضي.