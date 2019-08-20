تقرير إيراني: طائرة تجسس أمريكية رافقت ناقلة النفط ”غريس 1“

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء، إن طائرة تجسس أمريكية دون طيار، ترافق ناقلة النفط الإيرانية العملاقة المعروفة ”غريس1″، التي أخلت سبيلها سلطات جبل طارق يوم الجمعة الماضي.

وذكر موقع ”آزادي“ الإخباري الإيراني، أن ”طائرة تجسس أمريكية من طراز P8 بوسيدون حلقت فوق ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 لعدة ساعات وهي في طريقها إلى اليونان”.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلنت اليونان أنها لم تتلقَّ طلبًا من ناقلة نفط مثار خلاف بين إيران والولايات المتحدة، للرسو في أحد موانئها بينما حذرت واشنطن أثينا من مساعدة السفينة.

وغادرت الناقلة التي غيرت إيران اسمها من ”غريس1“ إلى أدريان داريا 1 جبل طارق يوم 18 أغسطس/آب.

وأظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الثلاثاء أن السفينة متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني على الساحل الجنوبي لبيلوبونيز، ومن المقرر أن تصل يوم 26 أغسطس/آب.

وقال متحدث باسم وزارة الشحن اليونانية ”السفينة تبحر بسرعة منخفضة، ولا يوجد إعلان رسمي بعد عن أنها ستصل إلى كالاماتا“.