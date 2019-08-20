أوغلو يحذر دمشق من ”اللعب بالنار“ في إدلب

أوغلو يحذر دمشق من ”اللعب بالنار“ في إدلب

المصدر: ا ف ب

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، يوم الثلاثاء، دمشق إلى ”عدم اللعب بالنار“، وذلك بعد ضربة أعاقت تقدم رتل عسكري تركي أرسل إلى إدلب في شمال غرب سوريا، حيث تنشر أنقرة نقاط مراقبة.

وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي: ”على النظام ألا يلعب بالنار… كما قلنا سابقًا، سنفعل كل ما يلزم لضمان أمن عسكريينا ونقاط المراقبة الخاصة بنا“.

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