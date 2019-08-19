صحيفة: واشنطن لا تستطيع التأثير على قرارات الصين بشأن هونغ كونغ

ذكرت صحيفة ”جلوبال تايمز“ الصينية الواسعة التأثير التي تسيطر عليها الدولة اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأثير على قرارات الصين بشأن التعامل مع الوضع في هونغ كونغ.

وقالت الصحفية في افتتاحية لها ”على النخب السياسية والرأي العام في الولايات المتحدة إدراك أنه على الرغم من قدرتها على تحريض المحتجين المتطرفين في هونغ كونغ وتصعيب الأمر على المدينة في استعادة النظام، فإنه لا يمكنها التأثير على قرارات بكين بشأن وضع هونغ كونغ“.

وصدرت الافتتاحية مع استعداد المدينة لمزيد من المظاهرات هذا الأسبوع، بعدما قال منظمون إن 1.7 مليون شخص شاركوا في احتجاج يوم الأحد.

وقالت ”جلوبال تايمز“، إن الصين تأمل أن تتمكن القوى الداخلية في هونغ كونغ من استعادة النظام بدعم من الحكومة المركزية، لكن ”التدخل القوي“ من جانب الصين سيكون الخيار الوحيد إذا لم تتمكن المدينة من فعل ذلك.

وأضافت، أن المحادثات الجارية بين بكين وواشنطن لحل الخلاف التجاري ”صعبة بالفعل“ بالنسبة للولايات المتحدة ولا يمكنها ”تحمل أي عبء آخر“.

وتابعت الصحيفة، أن الخلاف التجاري أدى إلى تراجع قدرة الولايات المتحدة على فرض ضغوط إضافية على الصين.