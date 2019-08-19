ماكرون لبوتين: الالتزام بوقف إطلاق النار في إدلب ”أمر ملح“

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن ”القلق البالغ“ إزاء القصف الذي تتعرض له منطقة إدلب السورية، وقال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: إن الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة ”أمر ملح“.

وقال ماكرون لبوتين: ”أعرب عن القلق البالغ حيال الوضع في إدلب، فسكان إدلب يعيشون تحت القصف، والأطفال يُقتلون، من الملح للغاية التقيد بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في سوتشي“.

بدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو تدعم الهجمات التي يشنها الجيش السوري ضد ”إرهابيين“ في محافظة ادلب شمال سوريا.

وعقب دعوة ماكرون الى احترام وقف اطلاق النار في ادلب، قال بوتين ”نحن ندعم جهود الجيش السوري .. لوضع حد لهذه التهديدات الارهابية“، مضيفا ”لم نقل أبدا أن الارهابيين في ادلب سيشعرون بالراحة“.