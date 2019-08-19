هل منحت إيران موانئها لروسيا مقابل منع هجوم لتحالف أمريكي عليها؟

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، يوم الاثنين، أن تكون حكومة بلاده سلمت روسيا أو الهند عددًا من موانئها من بينها ”ميناء بوشهر“ جنوب إيران، أو ”ميناء شابهار“ جنوب شرق البلاد المحاذي للحدود مع باكستان وأفغانستان.

وقال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة لمجلس الوزراء الإيراني ”لم يتم تسليم أي من الموانئ الإيرانية، بما في ذلك بوشهر وشابهار، للروس أو الهنود“.

وفي يوم السبت الماضي، ذكرت تقارير غير مؤكدة أن روسيا، بموجب شروط اتفاقها الثنائي مع إيران، تعتزم استخدام موانئ بندر بوشهر وشابهار الإيرانية كقواعد عسكرية متقدمة للسفن الحربية والغواصات النووية.

وأشار التقرير إلى أن ”إيران منحت روسيا ميناء بوشهر وشابهار في سعيها لإيجاد حلفاء لمنع الهجمات البحرية الغربية المحتملة“.

وتصاعدت التوترات البحرية بين إيران والولايات المتحدة وبريطانيا، وسط توقعات أن وجود قوات بحرية روسية في المنطقة سيشكل رقابة مهمة على العمليات البحرية الغربية الهجومية المحتملة، ما قد يوفر لإيران حليفًا بحريًا مهمًا.

وفي سياق متصل، نفى ممثل أهالي مدينة زاهدان بالبرلمان الإيراني عليم يار محمدي، اليوم، أن تكون إيران أوقفت استثمار الهند في ميناء شابهار ومنحته إلى روسيا.

وقال ”إن مسألة انسحاب الهند من ميناء شابهار هي شائعات كاذبة، وسوف تفي الأطراف بالتزاماتها في هذا المجال“.

وأضاف ”بالطبع، ترحب إيران بالنشاط الاقتصادي لروسيا وبنقل البضائع عبر ميناء شابهار، لأنها تتمتع بالكثير من الفوائد الاقتصادية بالنسبة لنا، لكن هذا يعني أنه ليس بديلاً للمستثمرين الحاليين بمستثمرين جدد“.