الناقلة الإيرانية أدريان داريا 1 تغير وجهتها إلى كالاماتا

أظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا.

كانت بيانات ريفينيتيف أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو تموز للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على التوترات بشأن الطرق الدولية لشحن النفط عبر الخليج.

وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. ولم تتضح وجهة الناقلة بعد.

كان السفير الإيراني لدى بريطانيا قد قال على تويتر في وقت سابق إن الناقلة من المتوقع أن تغادر الليلة.

وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا يوم الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.

وقالت منطقة جبل طارق يوم الأحد إنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان لحكومة جبل طارق أن ”نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة“.

وأضاف ”السلطة المركزية في جبل طارق لا تستطيع أن تطلب من المحكمة العليا لجبل طارق“ احتجاز الناقلة مثلما تطلب الولايات المتحدة.

وحاولت واشنطن احتجاز الناقلة جريس 1 قائلة إن هناك صلات تربطها بالحرس الثوري الإيراني الذي تعتبره منظمة إرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن ”إيران ترغب في الحوار“، وأرجع ذلك للظروف الاقتصادية في البلاد.

وأضاف للصحفيين قبل أن يستقل طائرة الرئاسة في نيوجيرزي ”يمكننا أن نفعل شيئا سريعا، لكنهم لا يعرفون تماما كيف تكون البداية“.

ونفت إيران أن الناقلة كانت في طريقها إلى سوريا.