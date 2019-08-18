أمريكا تدعو لتسريع عملية إحلال السلام في أفغانستان

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إلى تسريع عملية إحلال السلام في أفغانستان، وذلك على خلفية مقتل 63 شخصًا وإصابة العشرات في هجوم دموي استهدف حفل زفاف بالعاصمة الأفغانية كابل، وتبناه تنظيم ”داعش“.

وقال زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان، عبر ”تويتر“: ”علينا تسريع عملية إحلال السلام في أفغانستان، ونجاحنا في ذلك سيضع الأفغان في موقف قوي لمواجهة تنظيم داعش“.

والسبت، هزّ تفجير استهدف حفل زفاف بكابل، البلاد التي ترزح تحت الحرب منذ 18 عامًا، حيث أوقع الهجوم الذي تبناه تنظيم ”داعش“ 63 قتيلًا على الأقل ونحو 200 جريح.

ومؤخرًا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة ”طالبان“ بهدف إنهاء دوامة العنف، لكن الحركة تصر في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة.