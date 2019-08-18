ناقلة النفط الإيرانية تغادر مياه جبل طارق

بدأت ناقلة النفط ”أدريان داريا“ (غريس1)، مغادرة مياه جبل طارق، مساء اليوم الأحد، وفق وسائل إعلام إيرانية.

وعرضت قناة العالم الإيرانية (شبه رسمية) لقطات مصورة قالت إنها لناقلتها أثناء بدء مغادرتها مياه جبل طارق.

وكان السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أعلن عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن ناقلة النفط ”أدريان داريا“ ستغادر، مساء الأحد، عقب وصول فريقين من المهندسين المختصين إلى جبل طارق.

وفي وقت سابق، أعربت القوات البحرية الإيرانية، عن استعدادها لإرسال أسطول بحري إلى مضيق جبل طارق، لمرافقة ناقلة النفط ”أدريان داريا“، على خلفية تهديدات أمريكية باحتجازها.

والخميس الماضي، قررت سلطات إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الإفراج عن الناقلة المحتجزة، عقب تلقي حكومة الإقليم تعهدات خطية من إيران بعدم تفريغ حمولة الناقلة في سوريا، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما رفضت سلطات جبل طارق، طلبًا أمريكيًا بمصادرة الناقلة، بسبب قيود قانونية أوروبية.

يشار إلى أن إيران غيّرت اسم ناقلة النفط من ”غريس1“ إلى ”أدريان داريا1“ بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.