المعارضة الإسرائيلية تفتح النار على نتنياهو لسكوته عن صواريخ وعمليات ”حماس“

هاجم رئيس حزب ”يسرائيل بيتينو“، أفيغدور ليبرمان، بشدة، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتهمه بـ“التصرف بشكل عديم المسؤولية“ بعد تكرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وقال ليبرمان: ”يتوجه إلى أوكرانيا لمجرد ما اعتبره تصوير شرائط دعائية انتخابية في الوقت الذي أصبح فيه سكان جنوب البلاد رهائن للأوضاع الأمنية“، في إشارة إلى المستوطنين القاطنين في غلاف غزة.

وكتب ليبرمان على فيسبوك، أنه ”على ما يظن فإن هذه أول مرة لم يرد فيها جيش الدفاع على إطلاق القذائف الصاروخية الثلاث على سديروت وعلى المحاولة الفلسطينية للتسلل إلى البلاد الليلة الماضية“.

وأضاف: ”جيش الدفاع لم يرد بإيعاز مباشر من رئيس الوزراء وزير الدفاع بنيامين نتنياهو“، على حد قوله.

وشهدت الليلة الماضية إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة صوب مستوطنة ”سديروت“ وتجمعات سكانية مجاورة، ما أدى إلى إصابة امرأة بحالة من الهلع.

هذا وتمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراض قذيفتين صاروخيتين، وفقًا لجيش الاحتلال.

وانتقد عمير بيرتس رئيس حزب ”العمل – غيشر“، أيضًا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على خلفية الأحداث الأمنية قرب قطاع غزة.

وقال بيرتس أمس في حيفا خلال اجتماع لنشطاء الحزب إنّ ”قادة حماس يتحكمون في مجريات الأمور دون أن يحرك رئيس الوزراء ساكنًا“.

بدوره، هاجم نفتالي بينيت وزير التعليم السابق نتنياهو قائلًا: ”ردع إسرائيل يتآكل ويتراخى، العناصر المسلحة في غزة أصبحوا أكثر جرأة يومًا بعد يوم، حان الوقت للانتقال لاستراتيجية الهجوم المستمر على قادة الإرهاب، عليهم الفرار والاختباء طوال اليوم خوفًا على حياتهم، إذا لم نغير التوجه الحالي قريبًا سنستيقظ على هجوم استراتيجي أو خطف جندي“.

من جهته، قال المحلل السياسي بالقناة 13 العبرية، حيزي سيمانتوف: ”توضيح للوضع في غزة: تلقي حماس باللوم على إسرائيل لفشلها في تطبيق تفاهمات التهدئة وبالتالي تسمح بإطلاق الصواريخ وتسمح للمسلحين بتنفيذ عمليات ضدها – هذه هي طريقة حماس لتسخين القطاع دون ظهور لبصماتها في هذه الأحداث“.

وهاجمت حركة ”حماس“ الاحتلال اليوم، مؤكدة أن حالة الغضب والضغط التي يعيشها أبناء الشعب ستنفجر في وجه الاحتلال ما لم يرفع الحصار عن قطاع غزة ويوقف جرائمه المنظمة واقتحامه المتكرر للمسجد الأقصى.

واعتبرت الحركة أن عجز المجتمع الدولي وصمته يشجع الاحتلال على استمرار الحصار على قطاع غزة وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية والإنسانية.

ويبدأ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأوكرانية ”كييف“ وهي أول زيارة يقوم بها زعيم أجنبي لجمهورية أوكرانيا منذ انتخاب رئيسها اليهودي، فلاديمير زيلنسكي، قبل ستة أشهر.

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو من الرئيس الأوكراني، نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة، إلى جانب بحث العديد من القضايا الأخرى كالتعليم والصحة والزراعة والسياحة.