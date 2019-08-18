ظريف لولي العهد الكويتي: نحن وأنتم باقون في المنطقة ‎

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أهمية مغادرة القوات الأجنبية المنطقة، فيما وصف العلاقات بين إيران والكويت بالودية والأخوية.

وخلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت، قال ظريف: ”نحن وأنتم باقون في هذه المنطقة والغرباء سيرحلون عنها“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى ضرورة تعاون دول المنطقة في ضوء التطورات الجارية والقادمة.

من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي بوزير الخارجية الإيراني، مشيرًا إلى رغبة أمير الكويت باستقباله، إلا أن هذا الأمر لم يتيسر بسبب ظروفه الصحية.

وأكد الشيخ نواف الصباح، أن مصالح المنطقة فوق وأهم من أي شيء آخر، معلنًا استعداد بلاده الدائم للتعاون والحوار بما يصب في مصلحة المنطقة وأمنها واستقرارها.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد وصل إلى الكويت، مساء أمس السبت، والتقى أعضاء جمعية الصداقة الكويتية الإيرانية، كما التقى اليوم وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح.