إيران: لن نفرج عن الناقلة البريطانية إلا بقرار قضائي ومستعدون لحماية ”غريس 1“

أعلن قادة عسكريون إيرانيون، اليوم الأحد، أنّ طهران لن تفرج عن ناقلة نفط بريطانية محتجزة لديها إلا بقرار قضائي، وأنها على استعداد لإرسال قوة عسكرية، لمرافقة الناقلة الإيرانية المفرج عنها ”غريس 1“، والتي أصدرت الولايات المتحدة أمرًا بمصادرتها.

واحتجزت إيران، ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني بمضيق هرمز في 19 من تموز/يوليو الماضي، بذريعة ”انتهاك قوانين الملاحة“، الأمر الذي اعتبره مراقبون ”انتقامًا“ من بريطانيا بعد احتجازها ناقلة النفط الإيرانية ”غريس 1“ بتهمة انتهاك عقوبات أوروبية على سوريا، قبل أن تفرج عنها الجمعة الماضي.

ونقل موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، عن العميد تنغسيري، قائد سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، قوله إنّ ”ضبط الناقلة البريطانية وتحرير ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 في مضيق جبل طارق، ليس لهما علاقة ببعضهما البعض“.

وأضاف: ”تم تحديد ثلاث مخالفات لناقلة النفط البريطانية، ويتم التحقيق فيها، وسيتخذ القضاء وسلطة الموانئ والسلطات البحرية الإيرانية، قرارًا في هذا الصدد“.

من جهة أخرى، قال قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حسن خانزادي، إن قواته مستعدة لإرسال وحدات بحرية لمرافقة ناقلة النفط الإيرانية العملاقة ”غريس1“ المفرج عنها في جبل طارق، والتي أصدرت الولايات المتحدة أمرًا بمصادرتها إثر الإفراج عنها.

وأضاف خانزادي لوكالة أنباء ”فارس نيوز“: ”في أي لحظة يطلب منا النظام الإيراني، فنحن مستعدون لإيفاد قوات بحرية لمرافقة ناقلة النفط الإيرانية المفرج عنها في جبل طارق“.