البرلمان الإيراني يطالب بمنع دخول الصحفيين الذين يدعمون العقوبات ضد طهران

أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عن وصول 11 مشروعًا من قبل أعضاء البرلمان من بينها مناقشة لائحة تطالب الحكومة الإيرانية بمنع دخول الصحفيين التابعين لصحف تدعم الحظر الاقتصادي الأمريكي على إيران.

وقال النائب علي أصغر يوسف نجاد، للصحفيين، يوم الأحد، إن ”مشروع منع دخول الصحفيين الذين يدعمون العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران، يخدم المصالح الإيرانية“.

وأضاف أن ”أحد المشاريع المقدمة لرئاسة البرلمان، مطالبة الحكومة بمقاضاة شركة هوليود لإهانتها الأمة والتاريخ الإيرانيين، وإلزام القوات المسلحة الإيرانية بكشف المعلومات العسكرية والأمنية للقوات الأمريكية بغرب آسيا في سياق المصالح الوطنية، ودعم الخطة التي أعلنت عنها وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي عن الحاجة لدعم إنتاج أفلام معادية للولايات المتحدة، ومقاطعة بعض المسؤولين الأمريكيين“.

في السياق، ذكر موقع البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، أن ”المشروع يتضمن فرض عقوبات ومقاطعة على بعض المسؤولين الأمريكيين من بينهم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، وتيد كروز عضو في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة“.

وتفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات قاسية على إيران منذ إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تزايدت العقوبات مع حرمان ثماني دول من شراء النفط الإيراني.