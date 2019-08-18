إيران ترسل تحذيرات لدول المنطقة بشأن التحالف الأمريكي في الخليج

ناقشت لجنة برلمانية تنتمي للتيار المستقل في إيران، الأحد، في جلسة خاصة مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية عباس عراقجي، سياسات وزارته في مواجهة التحديات التي تفرضها الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“ شبه الرسمية.

وقال مهرداد لاهوتي، المتحدث باسم التيار المستقل بالبرلمان ”خلال الجلسة حدد نائب وزير الخارجية إجراءات وزارته لمنع تشكيل تحالف مركزه الولايات المتحدة ضد إيران.“

ونقل لاهوتي عن عراقجي تأكيده أن ”وزارة الخارجية الإيرانية تبذل كل جهد ممكن لإحباط مؤامرات الولايات المتحدة في المنطقة، منها تشكيل تحالف بذريعة تأمين الملاحقة ومرافقة السفن في الخليج“.

ووفقًا للمشرع الإيراني، تمت -أيضًا- مناقشة موضوعات من بينها طرق مواصلة العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وتعزيز مبيعات النفط، بالإضافة إلى الصفقة النووية الإيرانية، خلال الاجتماع.

في الإطار ذاته، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، قاسم جاسمي، الأحد، إن بلاده تحذر السعودية والإمارات من الدخول في التحالف الذي تعتزم الولايات المتحدة تشكيله لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والخليج وبحر عمان، من الاستفزازات الإيرانية.

وأضاف جاسمي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن ”الجهود الأمريكية لبناء تحالف بحري في مضيق هرمز، بالتأكيد لن يتم بسبب يقظة الحكومات الإقليمية“.

وردًّا على الجهود الأمريكية لتشكيل التحالف، أفاد ”لقد تمتع الشعب الإيراني بتجربة رائعة خلال السنوات الأربعين الماضية في مواجهة الأعمال العدائية الأمريكية، وأن الإجراءات التي اتخذت شكلاً مختلفاً بعد تكثيف العقوبات الأخيرة، من خلال إطلاق تحالف في المنطقة، تهدف إلى سيطرة الأمريكيين على الخليج ومضيق هرمز“.

وأوضح أن ”الأمريكيين مصابون بالعمى، إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء لأن شعوب المنطقة ليسوا فقط في حالة تأهب بل حكوماتهم -أيضًا- في حالة تأهب“.