الجيش الإسرائيلي يزعم إحباط محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة السبت/ الأحد، أنه رصد فلسطينيين مسلحين قرب السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأطلق عليهم النار.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم رصد عدد من المشتبه بهم، مسلحين بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة، وأطلقت مروحية قتالية ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي النار عليهم“.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي، نتيجة قصفه للمسلحين وما إذا كانوا قد استشهدوا أو تم اعتقالهم.

وكان موقع مفزاك لايف، فقد ذكر أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تسلل من شمال قطاع غزة، حيث حدد مرصد للجيش 5 شخصيات مسلحة تقترب من السياج.

وجاء هذا التطور، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة على المناطق المحاذية للقطاع، وقصف الجيش الإسرائيلي لأهداف في غزة، رداً على إطلاق الصواريخ.