تحذير فلسطيني من ”هدية“ ترامب لـ“نتنياهو“

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، من تواطؤ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع حزب ”الليكود“ وزعيمه بنيامين نتنياهو من خلال تقديم هدايا مجانية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، لمساعدة الحزب للفوز في انتخابات ”الكنيست“ الإسرائيلي، المقررة في 19 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

وتحدثت المنظمة في تقرير لها، نشرته وكالة ”وفا“ الرسمية، عن ”مخاوف فلسطينية تتمحور حول تكرار إدارة ترامب منح هداياها المجانية لنتنياهو كما فعلت في الانتخابات الأخيرة في شهر نيسان/أبريل الماضي، باعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل“.

وأكدت أن الخشية هذه المرة من الحصول على دعم علني ‍لفكرة فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، وذلك قبل انتخابات الكنيست القادمة كثالث هدية يمنحها الرئيس ترامب للحزب وزعيمه قبيل الانتخابات.

وأوضح أن ”نتنياهو يراهن على خطوة كهذه من البيت الأبيض خاصة أنه لا يستطيع حاليًا تمرير قرار ببسط السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية، لأن حكومته تعتبر حكومة انتقالية إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، ولكنه يراهن على إعلان من الرئيس الأمريكي بهذا الشأن مما سيمكنه من التعهد للناخبين ببسط السيادة في حال إعادة انتخابه“.