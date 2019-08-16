زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة سلاح جديد

ذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية، يوم السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون، أشرف على تجربة لإطلاق سلاح جديد صباح الجمعة.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن جارته الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم الجمعة.

وأضاف الجيش أن المقذوفين أطلقا من منطقة قرب مدينة تونغتشون في مقاطعة كانغوون نحو بحر الشرق، الذي يعرف أيضًا باسم بحر اليابان.

وهذه هي الجولة السادسة من عمليات الإطلاق منذ الشهر الماضي، التي يعتبرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ”تحذيرًا جديًا“ بشأن التدريبات العسكرية المشتركة التي بدأت مؤخرًا بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ولطالما أغضبت هذه المناورات العسكرية التي تجري بشكل دوري، كوريا الشمالية، كونها تراها بمثابة تدريبات تمهيدًا لغزوها.

وتعقد تجارب الأسلحة الكورية الشمالية، جهود إعادة إطلاق المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.